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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1893 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1893 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1893 года D "Бавария" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 246,050

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1893
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
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  • Katz (4)
  • Künker (9)
  • NOA (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (3)
  • Westfälische (2)
Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1893 D "Бавария" на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1893 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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