Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1893 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 246,050
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1893
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Бавария" со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2235 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 370 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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