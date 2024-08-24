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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1912 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1912 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1912 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,874

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1912
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Aurora Numismatica - March 1, 2024
Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Katz - November 24, 2023
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1912 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1912 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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