Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1912 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,874
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1912
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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