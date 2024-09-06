Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1910 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,753
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1910
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23936 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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