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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1910 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1910 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1910 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,753

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1910
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1910 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23936 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4888 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1910 D "Бавария" на аукционе Wormser Auktionshaus - September 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1910 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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