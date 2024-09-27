Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1909 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 208,970
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1909
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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