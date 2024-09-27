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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1909 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1909 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1909 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 208,970

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1909
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1909 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30019 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Karamitsos - March 19, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1909 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1909 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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