Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1906 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 140,512
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1906
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5744 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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