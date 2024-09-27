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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1906 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1906 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1906 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 140,512

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1906
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1906 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5744 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1906 D "Бавария" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1906 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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