Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1902 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,308
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1902
- Правитель Отто I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Katz Auction за 1601 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (8)
- Heritage (3)
- Heritage Eur (1)
- HIRSCH (3)
- Katz (1)
- Künker (25)
- Möller (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (4)
- UBS (3)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 марок 1902 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск