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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1902 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1902 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1902 года D "Бавария" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,308

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1902
  • Правитель Отто I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Katz Auction за 1601 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Bruun Rasmussen - May 12, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 1750 DKK
Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 D "Бавария" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1902 "Бавария" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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