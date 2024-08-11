Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1877 года D "Бавария" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 282,500
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1877
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1877 года "Бавария" со знаком D. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5737 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
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Дата 25 мая 2023
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 28 февраля 2023
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
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Дата 21 мая 2022
Сохранность XF
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Сохранность XF45 NGC
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Дата 18 октября 2019
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
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