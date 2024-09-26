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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1893 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1893 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1893 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 42,700

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1893
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6467 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Artemide Aste - March 28, 2021
Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Macho & Chlapovič - November 23, 2019
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 23 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1893 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1893 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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