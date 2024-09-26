Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1893 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 42,700
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1893
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6467 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 23 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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