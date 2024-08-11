Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1888 года G "Баден". Надпись "BΛDEN" (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Надпись "BΛDEN"
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1888
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Баден" со знаком G. Надпись "BΛDEN". Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6531 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
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Дата 25 июня 2023
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Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 16 сентября 2022
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
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