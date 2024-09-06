Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1876 года G "Баден". Надпись "BΛDEN" (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Надпись "BΛDEN"

Аверс монеты - 5 марок 1876 года G "Баден" Надпись "BΛDEN" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1876 года G "Баден" Надпись "BΛDEN" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1876
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1876 года "Баден" со знаком G. Надпись "BΛDEN". Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • AURORA (2)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (2)
  • Darabanth (2)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (5)
  • HERVERA (2)
  • HIRSCH (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (3)
  • Künker (9)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rauch (8)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Teutoburger (10)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Александр (1)
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Jesús Vico - April 16, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1876 G "Баден" на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1876 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1876 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск