Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1876 года G "Баден". Надпись "BΛDEN" (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Надпись "BΛDEN"
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1876
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1876 года "Баден" со знаком G. Надпись "BΛDEN". Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2011.
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Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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