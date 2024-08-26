Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1875 года G "Баден". Надпись "BΛDEN" (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Надпись "BΛDEN"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1875
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1875 года "Баден" со знаком G. Надпись "BΛDEN". Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2000 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26000 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2019.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
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Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
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Продавец CoinsNB
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Дата 27 февраля 2023
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