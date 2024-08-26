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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1888 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1888 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1888 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,111

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1888
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 31000 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • COINSNET (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (8)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • Rare Coins (1)
  • Reinhard Fischer (6)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (5)
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1888 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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