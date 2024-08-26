Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1888 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,111
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1888
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1888 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 31000 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2016.
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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