Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1874 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 154,903
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1874
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (239)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1176 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
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Где продать?
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