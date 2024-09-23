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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1874 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1874 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1874 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 154,903

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1874
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (239)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1176 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
645 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1874 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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