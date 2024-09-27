Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1911 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 72,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1911
- Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4499 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1950 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 23 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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