Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1911 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1911 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1911 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 72,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4499 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1950 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (11)
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (13)
  • Frankfurter (1)
  • Gärtner (3)
  • Gorny & Mosch (9)
  • Grün (17)
  • Heritage (16)
  • Hess Divo (1)
  • HIRSCH (6)
  • Höhn (8)
  • Jean ELSEN (3)
  • Katz (2)
  • Kroha (2)
  • Künker (72)
  • London Coins (1)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (5)
  • Stack's (5)
  • Teutoburger (24)
  • UBS (2)
  • WAG (16)
  • Westfälische (3)
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 2 марки 1911 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1911 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1911 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск