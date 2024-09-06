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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1906 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1906 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1906 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 107,549

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1906
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
998 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1906 G "Баден" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1906 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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