Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1906 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107,549
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1906
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
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