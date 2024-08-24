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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1902 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1902 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1902 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,368

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1902
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Hess Divo за 25000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Münzen & Medaillen - June 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Holmasto - March 6, 2021
Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1902 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1902 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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