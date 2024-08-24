Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1902 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,368
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1902
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Hess Divo за 25000 EUR. Торги состоялись 25 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (2)
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 6 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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