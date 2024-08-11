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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1899 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1899 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1899 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 327,061

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1899
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
391 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
867 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Германия 2 марки 1899 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1899 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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