Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 327,061
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность PROOF
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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