Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 87,442
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2485 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (5)
Продавец Savoca Numismatik
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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