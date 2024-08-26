Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1898 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1898 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1898 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 87,442

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1898
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2485 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Aureo & Calicó (2)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Gärtner (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (10)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (6)
  • Katz (2)
  • Künker (7)
  • Möller (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (1)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Teutoburger (17)
  • Via (1)
  • WAG (5)
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Savoca Numismatik - May 25, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 2 марки 1898 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1898 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1898 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск