Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 213,520
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 33831 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1680 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
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Где продать?
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