Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1888 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,219
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1888
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3400 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
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