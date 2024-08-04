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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1888 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1888 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1888 года G "Баден" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,219

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1888
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Баден" со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1300 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3400 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1888 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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