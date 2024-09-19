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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1913 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1913 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1913 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,567

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1913
  • Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1913 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
609 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 10 марок 1913 G "Баден" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1913 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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