Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1913 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,567
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1913
- Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1913 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30010 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7638 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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