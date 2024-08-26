Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1912 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,975
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1912
- Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5869 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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