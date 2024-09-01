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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1911 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1911 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1911 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,488

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1911
  • Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7517 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11250 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.

Сохранность
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
3689 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3910 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе SINCONA - May 17, 2017
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1911 G "Баден" на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1911 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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