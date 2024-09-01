Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1911 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,488
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1911
- Правитель Фридрих II (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7517 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11250 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (6)
- HIRSCH (1)
- Künker (22)
- Möller (3)
- Rapp (1)
- SINCONA (3)
- Teutoburger (2)
- UBS (3)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 марок 1911 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск