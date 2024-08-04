Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1907 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,902
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1907
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1907 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3759 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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