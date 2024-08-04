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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1907 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1907 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1907 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121,902

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1907
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1907 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3759 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Jean ELSEN - June 16, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1907 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1907 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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