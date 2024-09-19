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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1905 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1905 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1905 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 95,932

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1905
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3500 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
815 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1905 G "Баден" на аукционе Künker - October 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1905 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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