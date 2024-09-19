Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1905 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 95,932
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1905
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1905 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 591 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3500 USD. Торги состоялись 9 января 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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