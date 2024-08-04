Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1902 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,409
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1902
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 9000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (9)
- Heritage (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (5)
- Künker (31)
- Möller (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Sonntag (5)
- Teutoburger (2)
- UBS (6)
- WAG (4)
- Wilhelm Sellschopp (1)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 марок 1902 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск