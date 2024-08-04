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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1902 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1902 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1902 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,409

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1902
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1902 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 151 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 9000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
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  • Sonntag (5)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (6)
  • WAG (4)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1902 G "Баден" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1902 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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