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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1900 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1900 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1900 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,598

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1900
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1900 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1598 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1900 G "Баден" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1900 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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