Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1900 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,598
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1900
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1900 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1598 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 2000 EUR. Торги состоялись 3 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (4)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (8)
- Heritage (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- Künker (28)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Sonntag (2)
- Teutoburger (3)
- UBS (3)
- WAG (3)
- WCN (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 10 марок 1900 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск