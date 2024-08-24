Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1896 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,720
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1896
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7155 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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