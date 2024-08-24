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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1893 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1893 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1893 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 183,157

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1893
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Numis Poland - August 4, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1893 G "Баден" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1893 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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