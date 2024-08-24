Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1893 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 183,157
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1893
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1893 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6164 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 4 августа 2021
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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