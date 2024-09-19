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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1888 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1888 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1888 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 122,036

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1888
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30004 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 251 EUR
Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1888 G "Баден" на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1888 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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