Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1888 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 122,036
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1888
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1888 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30004 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Дата 9 декабря 2023
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Дата 14 ноября 2023
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Дата 29 сентября 2023
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Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2022
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Сохранность XF
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