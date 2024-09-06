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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1872 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1872 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1872 года G "Баден" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 273,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1872
  • Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1872 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5832 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 250 CHF
Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1872 G "Баден" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1872 "Баден" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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