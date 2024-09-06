Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1872 года G "Баден" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 273,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1872
- Правитель Фридрих I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1872 года "Баден" со знаком G. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5832 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Где продать?
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