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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1896 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1896 года A "Ангальт" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1896 года A "Ангальт" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1896
  • Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1790 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1927 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1896 "Ангальт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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