Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1896 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1896
- Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6250 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- Auction World (2)
- Aurea (1)
- Baldwin's (2)
- Busso Peus (3)
- Chaponnière (1)
- Emporium Hamburg (8)
- Felzmann (2)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (6)
- Grün (19)
- Heritage (2)
- Hess Divo (5)
- HIRSCH (6)
- Höhn (5)
- Künker (76)
- Leu (1)
- MDC Monaco (1)
- Meister & Sonntag (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Palombo (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (3)
- Rhenumis (1)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (6)
- Sonntag (5)
- Teutoburger (10)
- UBS (10)
- WAG (16)
- WCN (1)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 10
Где продать?
Для продажи 20 марок 1896 "Ангальт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск