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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1901 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1901
  • Правитель Фридрих II (Герцог Ангальта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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