Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Фридрих II (Герцог Ангальта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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