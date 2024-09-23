2 марки 1896 года A "Ангальт". 25 лет правления (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Ангальт" со знаком A. 25 лет правления. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

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