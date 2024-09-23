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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1896 года A "Ангальт". 25 лет правления (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 25 лет правления

Аверс монеты - 2 марки 1896 года A "Ангальт" 25 лет правления - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1896 года A "Ангальт" 25 лет правления - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1896
  • Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (510)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Ангальт" со знаком A. 25 лет правления. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе 17 Auctions - January 14, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
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Где купить?
Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 2 марки 1896 A "Ангальт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1896 "Ангальт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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