Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года A "Ангальт". 25 лет правления (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 25 лет правления
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (510)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Ангальт" со знаком A. 25 лет правления. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4522 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
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