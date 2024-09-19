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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1896 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1896 года A "Ангальт" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1896 года A "Ангальт" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого серебра (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1896
  • Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30001 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6756 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2784 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 7, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1896 A "Ангальт" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 7, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1896 "Ангальт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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