Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1896 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого серебра (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1896
- Правитель Фридрих I (Герцог Ангальта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (136)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30001 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6756 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
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Дата 22 марта 2024
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Дата 22 марта 2024
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Сохранность MS63 NGC
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
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Дата 29 сентября 2023
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2023
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Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
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Дата 7 октября 2022
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