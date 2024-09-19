10 марок 1896 года A "Ангальт" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1896 года "Ангальт" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30001 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6756 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

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