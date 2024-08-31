Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Односторонний оттиск (Германия, ГДР)
Разновидность: Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Односторонний оттиск. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4619 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4400 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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