5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Односторонний оттиск. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4619 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4400 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

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