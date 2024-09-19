5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Двойная надпись на гурте. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4623 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

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