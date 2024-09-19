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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года A "20 лет ГДР". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1969 года A "20 лет ГДР" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "20 лет ГДР" со знаком A. Двойная надпись на гурте. Это бронзовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4623 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 5 марок 1969 A "20 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "20 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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