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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1971 года "Кеплер". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1971 года "Кеплер" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1971 года "Кеплер" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,47 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Кеплер". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (3)
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1971 "Кеплер" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1971 "Кеплер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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