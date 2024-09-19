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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года "Роберт Кох". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1968 года "Роберт Кох" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1968 года "Роберт Кох" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Роберт Кох". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 210 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1968 "Роберт Кох" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Роберт Кох" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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