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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года "Рентген" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1970 года "Рентген" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1970 года "Рентген" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,244

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Рентген". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • Frühwald (2)
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  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 "Рентген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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