Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1970 года "Рентген" (Германия, ГДР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,244
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1970
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Рентген". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2887 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 450 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
Сохранность
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- Rare Coins (1)
- Russiancoin (4)
- Rzeszowski DA (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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