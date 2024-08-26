Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц" (Германия, ГДР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,268
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 7 сентября 2022
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Дата 27 марта 2022
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
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Где продать?
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