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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,268

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2343 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
  • Wójcicki (3)
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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