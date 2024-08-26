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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 5,56 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 330

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1970 года "Фридрих Энгельс". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1824 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Gärtner (2)
  • Künker (1)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1970 "Фридрих Энгельс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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