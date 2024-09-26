Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1969 года "Гёте". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)
Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 5,53 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 300
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1969 года "Гёте". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1820 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
Сохранность
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- Rhenumis (1)
- Russiancoin (1)
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1969 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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