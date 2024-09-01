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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1968 года "Карл Маркс". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1968 года "Карл Маркс" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1968 года "Карл Маркс" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 5,82 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1968 года "Карл Маркс". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1780 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 290 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1968 "Карл Маркс" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1968 "Карл Маркс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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