Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1967 года "Гумбольдт". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)
Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 6,05 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 400
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1967
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1967 года "Гумбольдт". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1815 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Gärtner (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rhenumis (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 марок 1967 "Гумбольдт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск