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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1967 года "Гумбольдт". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1967 года "Гумбольдт" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1967 года "Гумбольдт" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 6,05 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 400

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1967 года "Гумбольдт". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1815 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1967 "Гумбольдт" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1967 "Гумбольдт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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