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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1966 года "Лейбниц". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 20 марок 1966 года "Лейбниц" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1966 года "Лейбниц" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 5,79 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1966
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1966 года "Лейбниц". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1813 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (2)
Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1966 "Лейбниц" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1966 "Лейбниц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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