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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота". Серебро (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" Серебро - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота" Серебро - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 18,2 гр
  • Чистого серебра (0,5846 oz) 18,1818 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 154,525
  • Тираж PROOF 12,100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Серебро. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2291 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3700 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (2)
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Stack's - April 21, 2024
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Stack's - April 21, 2024
Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1990 A "Бранденбургские Ворота" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 марок 1990 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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