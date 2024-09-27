Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота". Серебро (Германия, ГДР)
Разновидность: Серебро
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 18,2 гр
- Чистого серебра (0,5846 oz) 18,1818 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 154,525
- Тираж PROOF 12,100
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Серебро. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2291 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3700 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1990 "Бранденбургские Ворота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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