20 марок 1990 года A "Бранденбургские Ворота". Серебро (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1990 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Серебро. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2291 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3700 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

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