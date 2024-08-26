Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1989 года A "Томас Мюнцер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 марок 1989 года A "Томас Мюнцер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 марок 1989 года A "Томас Мюнцер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 20,90 гр
  • Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,500
  • Тираж PROOF 3,090

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (137)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1989 года "Томас Мюнцер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2800 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Busso Peus (3)
  • Cayón (1)
  • Coinhouse (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (8)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (3)
  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (26)
  • Kroha (3)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Niemczyk (1)
  • Nomisma (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisa (5)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (6)
  • Rhenumis (2)
  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (48)
  • Via (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 CHF
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 20 марок 1989 A "Томас Мюнцер" на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 марок 1989 "Томас Мюнцер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1989 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск