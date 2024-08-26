Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1989 года A "Томас Мюнцер" (Германия, ГДР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 20,90 гр
- Чистого серебра (0,42 oz) 13,0625 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,500
- Тираж PROOF 3,090
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (137)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1989 года "Томас Мюнцер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2800 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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