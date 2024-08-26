20 марок 1989 года A "Томас Мюнцер" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1989 года "Томас Мюнцер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 658 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2800 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность PROOF (52) UNC (67) AU (16) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS64 (1)

Продавец Все фирмы

Auctiones (1)

Busso Peus (3)

Cayón (1)

Coinhouse (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (8)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

Gärtner (3)

Grün (1)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (1)

HERVERA (1)

Höhn (26)

Kroha (3)

Künker (4)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (4)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (1)

Nomisma (1)

Numimarket (1)

Numisa (5)

Numismatica Ferrarese (1)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (6)

Rhenumis (2)

Russiancoin (1)

Soler y Llach (1)

Teutoburger (48)

Via (1)

WAG (2)

Wójcicki (1)

Александр (1)