Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года J "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 12 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (120) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком J. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Holmasto за 2303 EUR. Торги состоялись 27 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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