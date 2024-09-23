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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года J "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 2001 года J "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 2001 года J "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 12 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (120) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком J. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Holmasto за 2303 EUR. Торги состоялись 27 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (7)
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - September 2, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 2 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 J "Прощальная марка" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 2001 "Прощальная марка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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