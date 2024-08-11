Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 2001 года G "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 12 гр
- Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 2001
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (75) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком G. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 61381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 6 января 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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