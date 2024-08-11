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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 2001 года G "Прощальная марка" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 2001 года G "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 2001 года G "Прощальная марка" - цена золотой монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 12 гр
  • Чистого золота (0,3858 oz) 11,9988 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 2001
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (75) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 2001 года "Прощальная марка" со знаком G. Это золотая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 61381 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 6 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 590 EUR
Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 620 EUR
Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Bruun Rasmussen - August 6, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Holmasto - May 27, 2023
Продавец Holmasto
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 2001 G "Прощальная марка" на аукционе Numismática Leilões - February 3, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 3 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 2001 "Прощальная марка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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